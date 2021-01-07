رغم انخفاض الطلب، لا يزال هناك صناع يخلدون مهنة صنع القبعات - الحرف اليدوية للأصطى من لاهج - الصور

إسماعيلي،7 يناير، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج تعد بلدة لاهج في مقاطعة إسماعيلي واحدة من أقدم المستوطنات في أذربيجان وتشتهر أيضاً بالحرف اليدوية والتقاليد.

تاريخياً ، بعد حرفة المعدنة في لاهج، كان إنتاج الجلود، أي الدباغة أحد المجالات الرئيسية. كما توجد مدابغ في حي زوارو في لاهج. يتقن لاهج دباغة جلود الأغنام والماعز والعجل وإنتاج المواد الخام للحرفيين الآخرين. يحفز إنتاج الجلود المحلي أيضاً ظهور مهن جديدة مثل الدباغة وصناعة الأحذية وصنع القبعات. على الرغم من قلة الطلب على منتج هذه المهنة، لا يزال هناك صناع في لاهج يصنعون القبعات ويكسبون عيشهم منها.

تفيد أذرتاج أن مختار محمودوف، أصطى القبعات والحرف اليدوية هو واحد من أولئك الذين يواصلون تقاليد الصناع الشعبيين هنا. ينخرط الأصطى في هذه المهنة لمدة 30 عاماً وهو أحد الصناع المعروفين في لاهج.

يبلغ الأصطى مختار 60 عاماً من العمر ويعمل في المنزل بسبب الوباء ويحب الحرف اليدوية القديمة الموروثة عن أسلافه. وفقاً للأصطى، كان هناك ثلاثة أنواع من صناع اليابينجي (المعطف عديم الكمين) في أذربيجان القديمة: أصلع ومهدب وراعي. ينقسم اليابينجي إلى أنواع وغير مخيطة. تم اعتبار صانعي النوع غير المخيط أكثر قيمة. من أجل حماية الرأس من المطر والبرد، غالباً ما تُصنع قبعة من لبدة على ظهر اليابينجي.

بالإضافة إلى اليابينجي، يشارك الأصطى أيضًا في إنتاج أنواع مختلفة من القبعات. على الرغم من أن متاجر القبعات في لاهج كانت ذات شعبية كبيرة، فقد انخفض الآن عدد زوار هذه الأماكن. مشتري هذه المتاجر هم في الغالب من كبار السن. يتم شراء قبعات الراعي في الغالب من قبل الراقصين. يفضل بعض الزبائن القبعة الوطنية لأذربيجان. وقصدنا هو السياح الأجانب. هناك العديد من زبائن الأصطى من النساء. إنهن يقدمن الطلبات حسب أذواقهن.

يقول الأصطى إنه قضى الكثير من الوقت في ابتكار أحد المنتجات، والذي أسماه "جابا" و"قبعة الراعي" و"قبعة المثقف". تتراوح أسعار هذه القبعات بين 20-40 مانات.