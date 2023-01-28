ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية

باكو، 28 يناير، (اذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 13.9 في المائة بالقيمة الحقيقية و4.8 في المائة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبلغت مليارين و688.4 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى تركيا (23.5 في المائة) وروسيا (30.5 في المائة) وجورجيا (6.8 في المائة) وسويسرا (6.2 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (2.5 في المائة) وبلغاريا (المائتين) وإيطاليا (1.8 في المائة) وأوزبكستان (1.5 في المائة) ورومانيا (2.2 في المائة) والهند (1.1 في المائة) والصين (1.1 في المائة) وبيلاروس (1.2 بالمائة) وأوكرانيا (1.4 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.