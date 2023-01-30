أذربيجان يصدر 504.3 ألف طن من الميثانول

باكو، 30 يناير، (أذرتاج)

صدر البلد خلال العام الماضي 504.3 ألف طن من الميثانول بقيمة 131.9 مليون دولار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن البلد لم يصدر من الميثانول خلال الفترة عينها من عام 2021.