انخفاض في استيراد الحليب والقشدة
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
باكو، 1 فبراير، (اذرتاج)
تم استيراد 11 الف طن من الحليب والقشدة خلال عشرة أشهر العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الحليب المستورد بلغت 18.9 مليون دولار.
يذكر أنه تم استيراد 11.2 الف طن من الحليب بقيمة 14.7 مليون دولار خلال عام 2021.
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