  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض في استيراد الحليب والقشدة

    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
    انخفاض في استيراد الحليب والقشدة

    باكو، 1 فبراير، (اذرتاج)

    تم استيراد 11 الف طن من الحليب والقشدة خلال عشرة أشهر العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الحليب المستورد بلغت 18.9 مليون دولار.

    يذكر أنه تم استيراد 11.2 الف طن من الحليب بقيمة 14.7 مليون دولار خلال عام 2021.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٠]
    استيراد أكثر من 18.5 ألف طن من الزبدة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب
    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٢]
    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٣]
    بحث التعاون بين رجال الاعمال الاذربيجانيين والاوكرانيين