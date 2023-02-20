تصدير 4.1 ألف طن من البروبلين خلال يناير

باكو، 20 فبراير، (اذرتاج) صدرت أذربيجان 4.1 ألف طن من البروبلين خلال شهر يناير من العام الجاري. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الجكومية ان قيمة البولي بروبلين المصدرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 5.2 مليون دولار.

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