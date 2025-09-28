انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي 2025: جهود إقليمية تتجه نحو الحلول العالمية

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

انطلق اليوم 29 سبتمبر أسبوع باكو للعمل المناخي 2025 وهو اجتماع مهم في التقويم المناخي للمنطقة ويجمع هذا الحدث قادة العالم والخبراء والمستثمرين والشباب للتشجيع على تقديم منظور جديد لحوكمة المناخ والعمل المناخي.

ويتضمن البرنامج حوارات سياسية رفيعة المستوى وجلسات بإدارة الشباب حول مواضيع مختلفة تشمل الانتقال العادل والتقنيات الخضراء والتكيف مع المناخ.

ويهدف الاجتماع إلى تسريع الإجراءات المناخية من خلال التركيز على تطوير التعاون الموجه نحو إيجاد الحلول بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع.