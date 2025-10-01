أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

عُقد على هامش معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب فعالية مكرسة للتنمية المتبادلة لثقافتي أذربيجان وقطر وتشارك قطر في معرض هذا العام بصفة ضيف شرف.

وقالت مستشارة وزير الثقافة القطري مريم الحمادي إن مشاركة قطر في باكو هي نتيجة للتبادل الثقافي مشيرة إلى أن الاحترام المتبادل بين البلدين ينعكس في جميع مجالات التعاون.

كما أعلنت عن مشروعين مهمين للترجمة موضحة أنه سيتم ترجمة عدد من الأعمال العربية إلى اللغة الأذربيجانية وسيتم نشر كتب أذربيجانية باللغة العربية. وأضافت أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية وتوسيع جمهور القراء في كلا البلدين.

ومن جهتها تحدثت أيدان نور عليزاده مديرة قطاع التعاون مع الدول الأجنبية في وزارة الثقافة الأذربيجانية بالتفصيل عن آفاق وتطور العلاقات الثقافية الثنائية.