"عودة القيم الوطنية والروحية إلى الوطن": عرض مخطوطات نظامي وفضولي في معرض باكو للكتاب

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

نُظم على هامش معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب فعالية مهمة تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي الأذربيجاني وهو معرض للمخطوطات الأدب الأذربيجاني الكلاسيكي تحت شعار "عودة القيم الوطنية والروحية إلى الوطن" ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون المشترك من طرف مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة والمكتبة الوطنية.

وشارك في افتتاح المعرض شخصيات رفيعة المستوى ومنهم وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي ووزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني والنائب الأول لرئيسة المجلس الوطني علي أحمدوف.

وأشار مدير المكتبة الوطنية كريم طاهروف إلى أن القيم الوطنية والروحية للشعب الأذربيجاني تُحفظ اليوم في مختلف المكتبات والمتاحف حول العالم ويُعرض في المعرض نسخ ثمينة من مخطوطات لكلاسيكيين أذربيجانيين مثل نظامي ونسيمي وفضولي.

وعلاوة على ذلك أنشأ موظفو المكتبة الوطنية في إطار المشروع قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بعنوان "المخطوطات الأذربيجانية في مكتبات العالم" بناءً على نسخ إلكترونية من المخطوطات الكلاسيكية التي تم جلبها إلى أذربيجان من مكتبات عالمية.