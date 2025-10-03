عرض فيلم "تقييف: سونا" المخصص لحياة المحسن البارز حاجي زين العابدين تقييف في باكو

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

شهد مركز نظامي للسينما في باكو عرض الفيلم الروائي "تقييف: سونا" وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام مخصصة لحياة المحسن الأذربيجاني البارز حاجي زين العابدين تقييف.

وحضر حفل العرض رئيسة مركز باكو الإعلامي أرزو علييفا ومسؤولون حكوميون وشخصيات ثقافية.

وأُنتج الفيلم بواسطة مركز باكو الإعلامي بدعم من مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة ووكالة السينما ويروي الشريط السينمائي قصة الحب الخالدة التي تجاوزت العقبات بين تقييف والسيدة الشابة سونا.

ويُشار إلى أن الجزء الأول من الفيلم الذي حمل عنوان "تقييف: النفط" قد تم تقديمه للترشح لجائزة الأوسكار في دورتها الـ 98 عن فئة "أفضل فيلم روائي دولي" ممثلاً لأذربيجان.