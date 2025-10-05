معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب يستمر بعدة فعاليات

باكو، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

يستمر اليوم السادس من معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب بعدة فعاليات وزار نواب المجلس الوطني ضيافت عسكروف ووقار رحيمزاده وسيافوش نوروزوف وإيلنارة أكيموفا جناح وكالة انباء أذربيجان الحكومية أذرتاج الشريك الإعلامي للمعرض.

وتم تزويد الضيوف بمعلومات مفصلة عن نشاط الوكالة والمشاريع التي تنفذها والدور المهم الذي تلعبه في مجال المعلومات.

واطلع النواب عن قرب على المنشورات التي قدمتها أذرتاج في المعرض وكذلك على الأعمال التي تم تنفيذها في مجال تطبيق تقنيات الإعلام الحديثة.