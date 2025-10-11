الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة من ظروف الطقس غير المستقرة من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ومناطق مختلفة من شبه جزيرة أبشرون ابتداء من مساء 12 أكتوبر حتى 13 أكتوبر تحد من مدى الرؤية الأفقية باقتصارها إلى 300-800 متر خاصة على الطرق السريعة لدى مناطق جبلية على نطاق البلد.