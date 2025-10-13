انطلاق أيام الثقافة التركمانية في باكو

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت أيام الثقافة التركمانستانية في أذربيجان يوم 13 أكتوبر بتنظيم وزارة الثقافة الأذربيجانية ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 15 أكتوبر.

ويقوم وفد واسع من شخصيات فنية وثقافية من تركمانستان بزيارة أذربيجان بهذه المناسبة برئاسة نائب وزير الثقافة التركمانستاني نورسهيت شيريموف.

وفي 13 أكتوبر عُقد اجتماع في وزارة الثقافة مع الوفد التركمانستاني ورحب الوزير عادل كريملي بالضيوف وناقش الجانبان في الاجتماع آفاق تطوير التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.