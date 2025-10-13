انطلاق أيام الثقافة التركمانستانية في باكو بافتتاح الجناح الوطني

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

افتتح جناح تركمانستان الوطني في المتنزه الساحلي في باكو يوم 14 أكتوبر في إطار "أيام الثقافة التركمانستانية" بحضور نواب وزيري الثقافة من أذربيجان وتركمانستان وممثلين عن السلك الدبلوماسي ونواب في البرلمان الأذربيجاني وضيوف آخرين.

وزار المشاركون في الفعاليات الجناح وتذوقوا الأطباق الوطنية التركمانستانية وتعرفوا عن كثب على تقاليد الطهي الغنية في البلد وعقب الافتتاح قُدم برنامج موسيقي حافل شمل عروضاً لفنانين من تركمانستان وأذربيجان.

يذكر أن فعاليات أيام الثقافة التركمانستانية ستستمر حتى 15 أكتوبر.