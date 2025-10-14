أذربيجان والمكسيك تعززان العلاقات الثقافية بافتتاح معرض "دييغو ريفيرا: وعد بمستقبل أفضل" في باكو

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

افتُتح في باكو معرض "دييغو ريفيرا: وعد بمستقبل أفضل" وهو معرض لمتحف أناواكالي التابع لدييغو ريفيرا وتم تنظيم المعرض بالتعاون بين سفارة المكسيك في أذربيجان ومتحف أذربيجان الوطني للفنون.

وأكدت مديرة متحف أذربيجان الوطني للفنون شيرين ملِكوفا في كلمة افتتاحية لها أن المعرض يخدم لتعزيز الروابط الثقافية بين أذربيجان والمكسيك مشيرة إلى أن الأعمال المعروضة تجسد قيماً عالمية وليست مجرد فن مكسيكي.

وعبرت مديرة متحف أناواكالي ماريا تيريزا مويا عن سعادتها بتنظيم المعرض وقالت إن الأعمال تحاول إظهار أوجه التشابه بين البلدين وأضافت مويا أن ريفيرا آمن بأن للفن القدرة على تغيير المجتمع وأنه كان يتطلع إلى مجتمع متساوٍ للجميع.

وذكرت سفيرة المكسيك لدى أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو أن هذا المعرض هو نتيجة لمشروع تعاون بدأ بين المتحفين المكسيكي والأذربيجاني قبل عامين.