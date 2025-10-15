تنظيم كأس قراباغ بطولة التراث المطبخي الوطنية في باكو ضمن معرض "إعادة بناء قراباغ"

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

نُظمت بطولة "كأس قراباغ" بطولة التراث المطبخي الوطنية لأول مرة في أذربيجان ضمن فعاليات معرض "إعادة بناء قراباغ" الدولي الذي أقيم في مركز باكو للمعارض خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر.

وتم تنظيم البطولة بدعم وكالة السياحة الحكومية والمركز الوطني لفنون الطبخ وبتنفيذ جمعية أخصائيي الطهي الأذربيجانية وكان الهدف الرئيسي للبطولة هو تسليط الضوء على التقاليد الغنية للمطبخ الأذربيجاني ولا سيما التراث الفريد لمنطقة قراباغ وعرضه على الجمهور المحلي والدولي.

شملت فعاليات "كأس قراباغ" مسابقات في مطبخ قراباغ والأطباق الوطنية التقليدية والمعاصرة المُحضّرة من مختلف اللحوم إضافة إلى مسابقات الفرق للشباب والكبار وعرض إقليمي للحلويات الوطنية ومنح الفائزين "كأس قراباغ" والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الفئات الفردية والفرق بناءً على تقييم لجنة تحكيم متخصصة.

وشهدت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام تنظيم ورش عمل قدمها ممثلو مطبخ معروفون من تركيا وأوزبكستان إلى جانب الطهاة المحليين حيث أجرى الطهاة خلال هذه الورش وخاصة الشباب تبادلاً للخبرات الدولية واطلعوا عن كثب على تفاصيل المطبخ الوطني لقراباغ وأذربيجان بشكل عام والتقنيات التقليدية والمعاصرة للطهي.