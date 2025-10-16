أذربيجان توسع تعاونها مع الفاتيكان في ترميم الآثار المسيحية بافتتاح سراديب "كوموديلا" الرومانية

الفاتيكان، 17 أكتوبر، أذرتاج

شاركت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا في 16 أكتوبر في حفل افتتاح اللوحات الجدارية المُرممة في سراديب "كوموديلا" وذلك في إطار جهود المؤسسة الطويلة الأمد لدعم صيانة التراث الثقافي العالمي.

ويُعد هذا الحدث تتويجاً للاتفاقية الموقعة بين مؤسسة حيدر علييف واللجنة البابوية للآثار المقدسة في 4 مارس 2021 التي ركزت على صيانة وترميم مجمع سراديب الموتى وشملت أعمال الترميم اللوحات الجدارية في البازيليكا تحت الأرض للقديسين فيليكس وأداوكتوس وكذلك في كُويكولوم ليو.

وأشارت المؤسسة إلى أن نشاطها المستمر والهادف في مواقع التراث الديني والثقافي العالمي وخاصة في أراضي الفاتيكان يُعد مثالاً واضحاً لدعم أذربيجان لمبادئ التعددية الثقافية والحوار بين الأديان.

وعلى مر السنين دعمت مؤسسة حيدر علييف ترميم عدد من المعالم التاريخية ذات الأهمية العالمية في الفاتيكان، بما في ذلك سراديب القديسين مارشيلينو وبِيترو وترميم النقش البارز "لقاء البابا ليون الأول بإتيلا إمبراطور الهون" في كاتدرائية القديس بطرس وإنشاء متحف جديد وترميم توابيت في كاتدرائية القديس سيباستيان.

ويهدف برنامج الحفظ والترميم في سراديب "كوموديلا" إلى الترويج لهذه الآثار وضمان إتاحتها للجمهور على نطاق واسع في المستقبل وحضر الافتتاح رئيس اللجنة البابوية للآثار المقدسة المونسينيور باسكوالي ياكوبوني والرئيس السابق للمجلس البابوي للثقافة الكاردينال جانفرانكو رافاسي.