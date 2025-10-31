افتتاح "مهرجان أذربيجان للرقص 2025" في باكو بمشاركة 500 فنان

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

افتتح في باكو "مهرجان أذربيجان للرقص 2025" بتنظيم مجلس الرقص الأذربيجاني وشركة أسلوب الرقص السلس والإيقاعي ويشارك في المهرجان أكثر من 500 ثنائي ومنفرد من 30 بلدا.

ويستضيف المهرجان الذي يستمر يومين مسابقات دولية مفتوحة وبطولات عالمية وأوروبية للرقص إضافة إلى كؤوس العالم لأسلوب الرقص الصالوني واللاتيني.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض "ليلة الألماس الراقصة" المخصص للاحتفال بيوبيل الفنانة الشعبية ترانة مرادوفا وبلغ العرض ذروته بعودة مرادوفا إلى المسرح بعد 10 سنوات، حيث قدمت عرضاً مصحوباً بأغنية "أذربيجاني أنا" لأمين أغالاروف.

وأكد المشاركون أن المهرجان أصبح حدثاً بارزاً في التقويم الدولي للرقص مشيدين بالمستوى الرفيع للتنظيم.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز قيم أذربيجان الثقافية وتقديم رقص الصالونات كفن رفيع يوحد الشعوب.