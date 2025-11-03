افتتاح قسم أذربيجاني في مكتبة أنطاليا

أنطاليا، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

تم افتتاح قسم أذربيجاني في المكتبة المركزية الواقعة في مدينة أنطاليا التركية في 3 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن المشروع تم تنفيذه بدعم من وزارة الثقافة الأذربيجانية وسفارة أذربيجان في تركيا والمركز الثقافي الأذربيجاني وبلدية بويوكشهر في أنطاليا.

إن الهدف من إنشاء القسم هو تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين ونشر معلومات عن الأدب والتاريخ الأذربيجاني لجمهور أوسع. ويتم عرض نماذج من الأدب الأذربيجاني الكلاسيكي والحديث، بالإضافة إلى كتب حول التاريخ والفن والموسيقى والفلكلور.