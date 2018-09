Staatspräsident Ilham Aliyev weiht Masalli-Industriesiedlung ein VIDEO

Masalli, 18. September, AZERTAC

Am Dienstag, dem 18. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Rahmen seines Besuchs in der Südregion des Landes Masalli an der Eröffnung des neu angelegten Industrieparks teilgenommen, wie AZERTAC berichtete.

Der Wirtschaftsminister Schahin Mustafajew informierte das Staatsoberhaupt über die neue Masalli-Industriesiedlung.

Das Staatsoberhaupt durchschnitt dann das symbolische rote Eröffnungsband.

Präsident Ilham Aliyev machte sich mit einer Reihe von Produktionsbereichen sowie Unternehmen, die hier gegründet wurden, näher vertraut.

Anschließend traf der Staatschef Vertreter der Bezirksöffentlichkeit und ließ sich mit ihnen fotografieren.