Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All

Baku, 25. September, AZERTAC

Der Raketenbetreiber Arianespace wird zwei deutsche Verteidigungssatelliten mit der Schwerlast-Trägerrakete Ariane 6 ins All schicken.

Die beiden Satelliten sollen der Bundeswehr eine sichere militärische Telekommunikation garantieren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Trägerrakete wird vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana starten. Die Satelliten sollen zwei ältere Modelle ablösen und mindestens 15 Jahre im All bleiben. Der Zeitpunkt für den Start ist noch unbekannt.