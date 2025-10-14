Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil AKTUALISIERT-7 VIDEO

Scharm al-Scheich, 14. Oktober, AZERTAC

Wie bereits berichtet, weilte Präsident Ilham Aliyev auf Einladung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, und des Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, zu einem Arbeitsbesuch in Ägypten, um am Friedensgipfel teilzunehmen.

Wie AZERTAC berichtet, traf das Staatsoberhaupt im Internationalen Kongresszentrum in Scharm al-Scheich, dem Veranstaltungsort des Gipfels, ein.

Der Präsident von Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, begrüßte das Staatsoberhaupt.

Anschließend begrüßte der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, das Staatsoberhaupt Aserbaidschans.

Dann ließen sich die Präsidenten von Aserbaidschan und der US-Präsident gemeinsam fotografieren.

Anschließend ließen sich die Teilnehmer des Friedensgipfels für offizielle Fotos ablichten.

Beim Gipfel erinnerte Präsident Donald Trump an das Treffen in Washington zwischen den Führern von Aserbaidschan und Armenien und sagte: „Da ist er. Ich habe gerade den Krieg für diesen Mann gelöst. Aserbaidschan, hat euch meine Arbeit gefallen? Wo ist dein Amtskollege? Da ist er. Ihr versteht euch immer noch, oder? Sie haben 32 Jahre lang gekämpft, und in etwa einer Stunde haben wir es gelöst, richtig? Und jetzt mögen sie sich. Nun, ich denke, das ist großartig.“

Danach fand die Unterzeichnungszeremonie des Friedensabkommens statt.

Nach der Unterzeichnungszeremonie äußerte sich der US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu den erzielten Fortschritten bei der Förderung der Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien und sagte: „Hier sind Armenien und Aserbaidschan. Wir haben diesen Krieg beendet. Mein Treffen mit ihnen fand im Oval Office statt. Sie hatten 31 Jahre lang gekämpft – eine unvorstellbare Zahl. Im Oval Office saßen sie einander gegenüber. Eine Stunde später, als wir das Problem gelöst hatten, umarmten sie sich. Jetzt sind sie Freunde und verstehen sich sehr gut. Deshalb möchte ich euch beiden danken. Das ist wirklich unglaublich. Vielen Dank!“