Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Tadschikistan eingetroffen VIDEO

Duschanbe, 9. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist am 9. Oktober auf Einladung des Präsidenten der Republik Tadschikistan, Emomali Rahmon, in Duschanbe eingetroffen, um am Treffen des Rates der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) teilzunehmen.

Am Internationalen Flughafen Duschanbe wurde eine Ehrengarde für den Staatschef Aserbaidschans gehalten.

Präsident Ilham Aliyev wurde von dem Vorsitzenden der Nationalversammlung der Obersten Versammlung der Republik Tadschikistan Rustam Emomali und weiteren offiziellen Vertretern empfangen.