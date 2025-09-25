Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030

Baku, 25. September, AZERTAC

Die belgische Stadt Löwen wird eine der beiden Kulturhauptstädte Europas für das Jahr 2030.

Das gab eine internationale Jury bekannt. Löwen plant, auch die umliegenden Städte und Gemeinden in Flämisch-Brabant einzubeziehen. Die andere Kulturhauptstadt 2030 wird auf Zypern liegen. Zur Wahl stehen Larnaka und Limassol. Die Entscheidung fällt im Dezember.