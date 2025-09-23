„Blackstone“ ist an Ausweitung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan interessiert VIDEO

New York, 22. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 22. September in New York ein Treffen mit Jonathan Gray, dem Präsidenten und COO von „Blackstone“, abgehalten.

Wie AZERTAC berichtet, betonte Jonathan D. Gray, dass die in Aserbaidschan durchgeführten Wirtschaftsreformen und Entwicklungsprozesse sehr gute Möglichkeiten für internationale Investoren geschaffen hätten. Er erklärte, dass sein Unternehmen daran interessiert sei, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Aserbaidschan, insbesondere mit dem Staatlichen Ölfonds von Aserbaidschan, weiter auszubauen, und hob das vorteilhafte Investitionsumfeld im Land hervor.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass Aserbaidschan großen Wert auf die Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstituten weltweit lege und betonte, dass das auf den Prinzipien von Stabilität, Transparenz und nachhaltiger Entwicklung basierende wirtschaftliche Umfeld des Landes eine solide Grundlage für neue Partnerschaften biete.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass „Blackstone“, eines der größten Unternehmen für das Management von alternativen Investitionen weltweit, 1985 in New York gegründet wurde. Das Unternehmen verwaltet Investmentportfolios in den Bereichen Private Equity, Immobilien, Kredite, Infrastruktur, Rechenzentren, erneuerbare Energien und Hedgefonds. Derzeit beläuft sich der Gesamtwert der von „Blackstone“ verwalteten Vermögenswerte auf mehr als eine Billion US-Dollar. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in 27 Städten weltweit tätig, darunter London, Hongkong, Dubai, Singapur und Tokio.