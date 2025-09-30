Dutzende Vermisste nach Einsturz von Schule in Indonesien

Baku, 30. September, AZERTAC

In Indonesien werden nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Schulgebäudes Dutzende Menschen unter den Trümmern vermisst. Nach Angaben des Katastrophenschutzes kam mindestens ein Schüler ums Leben, etwa 80 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach 38 weiteren Menschen werde noch gesucht, darunter Schüler und Bauarbeiter.

Das islamische Internat Al Khoziny in der Stadt Sidoarjo in der Provinz Ostjava, an dem noch gebaut wurde, war am Montagnachmittag plötzlich in sich zusammengefallen. Das Unglück ereignete sich während des Gießens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenbar eine tragende Säule nachgab. Der Sender CNN Indonesia verweist auf Aussagen des Hausmeisters der Schule, wonach eine Stützkonstruktion unter dem Gewicht des frischen Betons nachgegeben und das Unglück ausgelöst haben könnte.

Ächzende Geräusche - Nach Angaben der Nachrichtenseite “Kilat” war das Gebäude erst vor wenigen Monaten errichtet worden und befand sich in der Phase der letzten Betonarbeiten. Es wurde aber bereits für den Unterricht genutzt.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes hielten sich nach örtlichen Medienberichten rund hundert Schüler zum Nachmittagsgebet im zweiten Stock des Gebäudes auf. Augenzeugen schilderten, dass das Gebäude zuvor “gezittert” und ächzende Geräusche von sich gegeben habe, bevor es innerhalb von Sekunden eingestürzt sei.

Hunderte Einsatzkräfte von Katastrophenschutz, Feuerwehr und freiwilligen Helfern suchen mit schwerem Gerät nach den Verschütteten. Der Sender CNN Indonesia berichtete von einer “Flut aus Zement, Balken und Gerüsten”.

Unter den Verletzten befanden sich demnach Teenager mit Knochenbrüchen, Kopfverletzungen und Schnittwunden. Einem der Betroffenen habe ein Arm amputiert werden müssen.