Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
Baku, 25. September, AZERTAC
Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat in der Nacht zum Donnerstag den Nordwesten Venezuelas erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von 14 Kilometern, rund 27 Kilometer von der Stadt Mene Grande im Bundesstaat Zulia entfernt, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) mit. Die Erschütterungen waren auch in der über 600 Kilometer entfernten Hauptstadt Caracas zu spüren: Zahlreiche Menschen strömten auf die Straßen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.
Laut USGS geht von dem Erdbeben »keine nennenswerte Tsunami-Gefahr aus«. Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello sagte im staatlichen Fernsehen, das Beben habe »keine nennenswerten strukturellen Schäden« verursacht.
Wenige Stunden zuvor hatte bereits ein Erdbeben der Stärke 6,2 die Region erschüttert und die Menschen in Alarmbereitschaft versetzt. Es war bis ins benachbarte Kolumbien und auf die Karibikinseln Aruba, Curaçao und Bonaire zu spüren.
Rund 80 Prozent der Venezolanerinnen und Venezolaner leben in von Erdbeben bedrohten Gebieten, starke Beben sind jedoch selten. Zuletzt kam es im Jahr 1997 zu einem Beben mit verheerenden Folgen, als im östlichen Bundesstaat Sucre 73 Menschen ums Leben kamen. 1976 wurden fast 300 Menschen getötet und 2000 verletzt, als ein Beben Caracas erschütterte.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen gibt nach
- [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- [11:00]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]
Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
- 23.09.2025 [17:23]
Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
- 23.09.2025 [17:16]
Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
- 23.09.2025 [16:35]
Aktueller Ölpreis
- 23.09.2025 [16:11]
Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 23.09.2025 [15:42]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen
- 23.09.2025 [15:27]
Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor
- 23.09.2025 [13:03]
Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York
- 23.09.2025 [12:31]
Preis von Azeri Light nachgegeben
- 23.09.2025 [11:23]
Dembélé gewinnt Ballon d'Or
- 23.09.2025 [10:47]
Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus
- 22.09.2025 [19:46]
Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera
- 22.09.2025 [18:09]
Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen
- 22.09.2025 [17:09]
Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
- 22.09.2025 [16:45]