Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela

25. September

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat in der Nacht zum Donnerstag den Nordwesten Venezuelas erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von 14 Kilometern, rund 27 Kilometer von der Stadt Mene Grande im Bundesstaat Zulia entfernt, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) mit. Die Erschütterungen waren auch in der über 600 Kilometer entfernten Hauptstadt Caracas zu spüren: Zahlreiche Menschen strömten auf die Straßen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Laut USGS geht von dem Erdbeben »keine nennenswerte Tsunami-Gefahr aus«. Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello sagte im staatlichen Fernsehen, das Beben habe »keine nennenswerten strukturellen Schäden« verursacht.

Wenige Stunden zuvor hatte bereits ein Erdbeben der Stärke 6,2 die Region erschüttert und die Menschen in Alarmbereitschaft versetzt. Es war bis ins benachbarte Kolumbien und auf die Karibikinseln Aruba, Curaçao und Bonaire zu spüren.

Rund 80 Prozent der Venezolanerinnen und Venezolaner leben in von Erdbeben bedrohten Gebieten, starke Beben sind jedoch selten. Zuletzt kam es im Jahr 1997 zu einem Beben mit verheerenden Folgen, als im östlichen Bundesstaat Sucre 73 Menschen ums Leben kamen. 1976 wurden fast 300 Menschen getötet und 2000 verletzt, als ein Beben Caracas erschütterte.