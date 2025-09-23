Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf

New York, 23. September, AZERTAC

Vor dem Hintergrund der wachsenden internationalen Anerkennung Palästinas hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei den hochrangigen Debatten der 80. UN-Generalversammlung in New York die Staatengemeinschaft dazu aufgerufen, Palästina offiziell anzuerkennen.

„Ich möchte meine Trauer darüber ausdrücken, dass Präsident Mahmud Abbas heute nicht hier sein kann – gerade in einer Zeit, in der immer mehr Länder Palästina anerkennen“, sagte Erdogan bei seiner Rede.

„Ich stehe heute an diesem Rednerpult, um gemeinsam mit meinen Landsleuten die Stimme des palästinensischen Volkes zu sein – eines Volkes, dessen Stimme zum Schweigen gebracht werden soll“, so der türkische Präsident weiter.

Erdogan dankte allen Staaten, die Palästina bereits anerkannt haben, und forderte jene Länder, die diesen Schritt noch nicht vollzogen haben, auf, dies „so bald wie möglich“ nachzuholen.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin