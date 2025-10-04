Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

Erstmals führt eine Frau die Regierungspartei LDP in Japan

Sanae Takaichi hat sich durchgesetzt: In einer Stichwahl gewann die erzkonservative Politikerin gegen den moderaten Kandidaten Shinjirō Koizumi. Sie wird nun Vorsitzende der regierenden Liberaldemokratischen Partei in Japan – und damit höchstwahrscheinlich auch die erste Premierministerin des Landes. Üblicherweise wird Regierungschef, wer den Parteivorsitz innehat.

Dass mit Takaichi nun erstmals eine Frau dieses Amt übernimmt, ist bedeutend: Frauen sind in Japans Politik und vor allem in politischen Führungspositionen stark unterrepräsentiert. Takaichi, 64 Jahre alt, ist insofern eine Ausnahme. Sie war mehrmals Ministerin und hatte sich bereits im vergangenen Jahr um den LDP-Vorsitz beworben. Damals setzte sich Shigeru Ishiba durch.

Ishiba war vergangenen Monat nach einer Reihe von Wahlniederlagen als Premierminister zurückgetreten.

