Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft Premierminister Ungarns VIDEO

Gabala, 6. Oktober, AZERTAC

Am 6. Oktober traf der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in Gabala mit dem ungarischen Premierminister, Viktor Orbán, zusammen.

Der ungarische Ministerpräsident hat bei dem Treffen die Bedeutung seiner früheren Besuche in Aserbaidschan sowie seine Teilnahme am informellen Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkistaaten (OTS) in der Stadt Schuscha hervorgehoben.

Im Verlauf des Gesprächs erinnerten die Seiten mit Genugtuung an das informelle Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der OTS, das im Mai dieses Jahres in Budapest stattfand.

Der aktuelle Stand der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ungarn wurde sehr positiv bewertet. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Investitionen, Landwirtschaft, Tourismus und anderen Bereichen. Besonders hervorgehoben wurde auch die Beteiligung ungarischer Unternehmen am Wiederaufbau des Dorfes Soltanli im Bezirk Jabrayil/Dschäbrayil.