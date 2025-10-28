Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO

Imischli, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Einweihung der Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH im Rayon Imischli teil.

Die Anlage wird Malz produzieren – ein Produkt, das durch die Verarbeitung von Gerste, dem Hauptrohstoff für die Bierproduktion, mittels spezieller Verfahren hergestellt wird, um es für die Fermentation vorzubereiten. Ausgestattet mit modernen Maschinen der Schweizer Firma Bühler GmbH und einem vollautomatischen Verarbeitungssystem, verfügt die Anlage über eine jährliche Produktionskapazität von 11.000 Tonnen Gerstenmalz.

Die Gesamtinvestition in das Projekt beträgt 33,2 Millionen Manat.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Aserbaidschanischen Business-Entwicklungsfonds unter dem Ministerium für Wirtschaft, „Azersheker“ GmbH und „Azersun Holding“ GmbH umgesetzt und profitierte von Steuer- und Zollbefreiungen im Rahmen des staatlichen Investitionsanreizprogramms. Das in der Anlage produzierte Gerstenmalz wird auch als Rohstoff für die Bierfabrik „Carlsberg Azerbaijan“ geliefert.

Als erste moderne Produktionsanlage im Südkaukasus, die sich auf die Verarbeitung von Braugerste spezialisiert, ist das Projekt von Bedeutung für die Förderung der agroindustriellen Integration, technologischen Modernisierung, nachhaltigen Rohstoffversorgung und die Lokalisierung der Produktion in der Region.

Die Anlage wird 47 Menschen beschäftigen.