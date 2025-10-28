Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil VIDEO

Jabrayil, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 28. Oktober den Grundstein für den zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil/Dschäbrayil gelegt.

Der zweite Wohnkomplex wird auf einer Fläche von 5,28 Hektar errichtet. Er wird aus 23 Gebäuden mit fünf und sechs Etagen bestehen und insgesamt 615 Wohnungen mit einem bis fünf Zimmern umfassen. Der Komplex wird mit allen notwendigen Annehmlichkeiten ausgestattet, um den Bewohnern ein komfortables Leben zu gewährleisten.

Anschließend legte der Präsident den Grundstein für den dritten Wohnkomplex, der mehr als fünf Hektar umfassen wird. Dieser Komplex wird aus 25 Gebäuden mit fünf, sechs und sieben Etagen bestehen, in denen 746 Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern vorgesehen sind.

Beide Wohnkomplexe werden nach modernen Standards errichtet und die erforderliche soziale Infrastruktur einschließen. Sie stellen einen wichtigen Schritt beim Wiederaufbau der Stadt Jabrayil dar.