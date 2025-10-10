Heftiges Erdbeben erschüttert die Philippinen

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Das jüngste starke Erdbeben auf den Philippinen liegt erst wenige Tage zurück, nun hat ein weiteres heftiges Beben den Inselstaat erschüttert. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben am Morgen die Stärke 7,4. Das Zentrum lag demnach vor der Küste der südlichen Region Davao Oriental auf der Insel Mindanao. Das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) bezifferte die Stärke des Bebens sogar auf 7,6.

Phivolcs gab auch eine Tsunamiwarnung für sieben Provinzen heraus und betonte, Flutwellen von mehr als einem Meter Höhe könnten über mehrere Stunden hinweg auf Land treffen. Anwohner in Küstenregionen wurden aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben. Später wurde die Warnung dem US-Tsunami-Warnzentrum zufolge wieder aufgehoben.

Schäden und Nachbeben befürchtet - Phivolcs-Direktor Teresito Bacolcol sagte im Radio, es sei mit Schäden und Nachbeben zu rechnen. In vielen betroffenen Gebieten fiel der Strom aus. In der Kleinstadt Manay wurden Gebäude beschädigt, darunter eine Kirche.

Das genaue Ausmaß der Schäden sei aber noch unklar, sagte Ednar Dayanghirang vom örtlichen Zivilschutz, der sich zum Zeitpunkt des Erdbebens in Davao City aufhielt. “Es war sehr stark, die Menschen waren in Panik und rannten aus den Gebäuden.” Dayanghirang sprach im Radio auch von mindestens einem Toten. Er soll von einer umstürzenden Betonwand getroffen worden sein.

Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie Decken einstürzten und Möbel in Häusern umkippten. In einigen Gebäuden zersplitterten Glasfenster und -türen. Ein Video zeigte schreiende und in Panik geratene Schüler, als Holzpaneele von der Decke ihres Klassenzimmers in Davao City fielen. Laut Behördenangaben wurden einige Schüler ohnmächtig und erlitten leichte Prellungen.

“Das Beben war so stark, dass es schwierig war, aufrecht zu stehen”, sagte ein Augenzeuge einem lokalen Radiosender. Ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes betonte: “Das ist wahrscheinlich das stärkste Beben, das ich je erlebt habe.”

Erst vor gut einer Woche hatte ein Beben der Stärke 6,9 die etwa 500 Kilometer entfernte Zentralprovinz Cebu erschüttert. Mindestens 74 Menschen kamen ums Leben, rund 550 weitere wurden verletzt. Es gab Tausende Nachbeben.

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umgibt. In der geologisch aktivsten Zone der Erde gibt es häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche.