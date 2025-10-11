Mindestens 23 Tote bei heftigen Regenfällen in Mexiko

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

In Mexiko sind bei heftigen Regenfällen mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Zivilschutzes gab es nahezu im gesamten Land Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Veracruz, Querétaro, Hidalgo und San Luis Potosí. Dort stehen ganze Landstriche unter Wasser; mindestens 6.000 Häuser wurden beschädigt. Viele Menschen warteten auf den Dächern auf Hilfe. In dem Land hatte es seit Donnerstag heftig geregnet.