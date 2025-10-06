Mindestens 350 Touristen am Mount Everest gerettet

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

Rettungstrupps haben mindestens 350 Touristen, die auf der tibetischen Seite des Mount Everest festsaßen, in Sicherheit gebracht. Die Menschen wurden in die nächstgelegene Ortschaft Qudang gebracht, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Zuvor waren laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast 1000 Menschen auf der Ostseite des Mount Everest auf 4900 Meter Höhe eingeschlossen, nachdem sie von einem heftigen Schneesturm überrascht worden waren. Ihre Zelte wurden teilweise durch den Sturm beschädigt und die Zufahrtsstraßen durch Schneemassen blockiert. Die genaue Zahl der Personen, die nach wie vor auf dem Mount Everest festsitzen, ist bisher unklar. Mit 200 Personen stünden die Retter in Kontakt, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV.

Die starken Schneefälle hatten am Freitagabend begonnen, woraufhin die Behörden den Zugang zum Mount-Everest-Gebiet am Samstagabend sperrten. Am Sonntag begann der Rettungseinsatz.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen soll es vor Ort auch Opfer geben. Zu möglichen Toten gibt es bislang jedoch keine gesicherten Informationen.