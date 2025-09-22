Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera

Baku, 22. September, AZERTAC

Der Pharmakonzern Pfizer steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor der Übernahme des auf Abnehm-Medikamente spezialisierten US-Unternehmens Metsera. Wie die »Financial Times« unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtete, könnte die Übernahme mit einem Volumen von bis zu 7,3 Milliarden Dollar bereits am Montag bekannt gegeben werden. Pfizer und Metsera waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Dem Bericht zufolge will Pfizer 47,50 Dollar pro Metsera-Aktie in bar zahlen. Hinzu kämen weitere 22,50 Dollar pro Aktie, die an das Erreichen bestimmter Ziele geknüpft sind. Das Gebot von 47,50 Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von mehr als 40 Prozent auf den Schlusskurs von Metsera vom Freitag. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen einen Börsenwert von etwa 3,5 Milliarden Dollar, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete.

Mit dem Zukauf will sich Pfizer einen Platz auf dem lukrativen Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion sichern. Der Konzern hatte bei der Entwicklung eigener Mittel Rückschläge erlitten. Die Arbeit an einer experimentellen Abnehmpille namens Danuglipron wurde im April aufgegeben, nachdem eine Studie in der mittleren Phase eine schlechte Verträglichkeit ergeben hatte. Bei einer später an 1400 Patientinnen und Patienten getesteten Version mit einer einzigen Tagesdosis waren Bedenken wegen Auswirkungen auf die Leber aufgekommen.

Metsera wurde 2022 gegründet und hatte im Januar ein fulminantes Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Der in der Entwicklung am weitesten fortgeschrittene Medikamentenkandidat des Unternehmens, MET-097i, zeigte nach Firmenangaben in einer mittleren Studienphase einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 11,3 Prozent.

Die Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion steigt rasant, wobei die Konkurrenten Eli Lilly und Novo Nordisk um die Marktführerschaft kämpfen. Einige Experten prognostizieren, dass der weltweite Markt für Abnehmmittel bis Anfang der 2030er Jahre einen Wert von 150 Milliarden Dollar erreichen könnte.