Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev trifft seine Amtskollegin Maia Sandu in Kopenhagen VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, traf sich in Kopenhagen mit der Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu.

Im Verlauf des Gesprächs gratulierte Präsident Ilham Aliyev Präsidentin Maia Sandu zum Wahlsieg der Partei für Aktion und Solidarität bei den Parlamentswahlen in Moldau und betonte, dass das Wahlergebnis den klaren Willen des moldauischen Volkes widerspiegle.

Präsidentin Maia Sandu dankte für die Glückwünsche und gratulierte ihrerseits Präsident Ilham Aliyev zu den Fortschritten im Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan, die im Rahmen der Washingtoner Gespräche unter Mitwirkung der Vereinigten Staaten erzielt wurden.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Anerkennung und betonte, dass die Fortschritte im Friedensprozess mit Armenien von historischer Bedeutung seien.

Beide Staatsoberhäupter tauschten sich zudem über die Perspektiven der bilateralen Beziehungen aus, wobei der Schwerpunkt besonders auf den umfangreichen Kooperationsmöglichkeiten im Energiesektor lag.

Präsidentin Maia Sandu drückte Moldaus Wertschätzung für die Unterstützung Aserbaidschans aus, insbesondere während der energiepolitisch schwierigen Zeiten.