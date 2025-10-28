Präsident Ilham Aliyev besichtigt fertiggestellten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in Zangilan VIDEO

Zangilan, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober besichtigte Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev den neu errichteten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in der Stadt Zangilan.

Der Staatschef wurde über das Projekt informiert.

Der nahezu 2 Hektar große Komplex verfügt über 12 Gebäude – acht zweistöckige und vier dreistöckige – mit insgesamt 104 Wohnungen. Die Innenausstattung ist fertiggestellt und orientiert sich an modernen architektonischen Standards.

Zu den Einrichtungen gehören Kinderspielplätze, Sportplätze, sechs ober- und unterirdische Parkplätze, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, unterirdische Wasserreservoirs und eine Transformatorstation.