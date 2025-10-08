Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 8. Oktober eine Delegation um den Präsidenten des kroatischen Parlaments, Gordan Jandroković, empfangen.

Anmerkend, dass dies sein erster Besuch in Aserbaidschan sei, erklärte der Präsident des kroatischen Parlaments, dass ihn die Schönheit der Hauptstadt Baku tief beeindruckt habe.

Gordan Jandroković gratulierte Präsident Ilham Aliyev zu seinen Verdiensten und seinem Einsatz für den aserbaidschanischen Staat und das aserbaidschanische Volk. Zudem sprach er seine Glückwünsche zu den in Washington erzielten Fortschritten im Hinblick auf die Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien aus.

Jandroković betonte, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kroatien ein hohes Niveau erreicht haben, und hob die bestehenden Möglichkeiten zur weiteren Ausweitung der interparlamentarischen Beziehungen hervor. Er wies auf die Aktivitäten der Freundschaftsgruppen in beiden Parlamenten hin und unterstrich die Bedeutung der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Parlamentsausschüssen.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Glückwünsche und hob die historische Bedeutung der zwischen Aserbaidschan und Armenien erzielten Vereinbarungen hervor.

Das Staatsoberhaupt lobte die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kroatien. Er betonte, dass Kroatien die Entwicklung der Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union und zur NATO stets unterstützt habe.

Während des Treffens wurde festgestellt, dass sich die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage von Freundschaft und Partnerschaft entwickeln, wobei es zahlreiche Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Investitionen, Tourismus und anderen Gebieten gebe. Zudem wurden die Perspektiven für die Weiterentwicklung der Beziehungen im Rahmen internationaler parlamentarischer Organisationen erörtert.