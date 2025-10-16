Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektorin von UN-Habitat VIDEO

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Am 16. Oktober empfing der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, die Exekutivdirektorin Exekutivdirektorin des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-HABITAT), Anacláudia Rossbach.

Während des Gesprächs wurde die Bedeutung der Teilnahme der Exekutivdirektorin von UN-Habitat am 3. Nationalen Städteforum Aserbaidschans hervorgehoben, das in der Stadt Khankendi stattfand.

Anacláudia Rossbach lobte die hervorragende Organisation des Forums und betonte, dass die Veranstaltung Diskussionen zu den der Stadtentwicklung beinhaltete.

Beide Seiten schätzten die Abhaltung von mehreren nationalen Städteforen in Aserbaidschan im Rahmen der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und UN-Habitat sehr.

Beim Treffen wurden die groß angelegten Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in den wirtschaftlichen Regionen Karabach und Ost-Sangesur Aserbaidschans hervorgehoben, ebenso wie das moderne Modell der Stadtentwicklung, das beim Bau der Städte und Dörfer in den befreiten Gebieten Anwendung findet.

Anacláudia Rossbach dankte Aserbaidschan für seine freiwilligen finanziellen Beiträge an UN-Habitat und seine Unterstützung für die Aktivitäten der Organisation. Sie hob zudem die erfolgreiche Ausrichtung der COP29 durch Aserbaidschan hervor und äußerte mit Genugtuung, dass bei dieser Veranstaltung die Klimaagenda und städtische Entwicklungsaktivitäten gemeinsam behandelt wurden und Aserbaidschan in diesem Zusammenhang Initiativen ergriffen hat.

Im Verlauf des Gesprächs fand ein Meinungsaustausch über die Vorbereitungen auf die 13. Tagung des Weltstädteforums (World Urban Forum), eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Vereinten Nationen, die Aserbaidschan im Jahr 2026 ausrichten wird. Die Gesprächspartner äußerten ihre Zuversicht, dass diese Veranstaltung wie auch andere hochrangige internationale Treffen sehr gut organisiert werden wird.

Während des Gesprächs wurden auch die Aussichten für die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem UN-Habitat-Programm erörtert.