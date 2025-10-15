Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation VIDEO

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, empfing am 15. Oktober eine Delegation unter der Leitung von der amtierenden Vorsitzenden der OSZE und Außenministerin der Republik Finnland, Elina Valtonen.

Elina Valtonen dankte zunächst für den Empfang und übermittelte dem Staatsoberhaupt die Grüße des Präsidenten der Republik Finnland, Alexander Stubb.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat, seine Grüße ebenfalls seinem finnischen Amtskollegen Alexander Stubb zu übermitteln.

Im Verlauf des Gesprächs erinnerten die Seiten gerne an die Treffen zwischen den Präsidenten Aserbaidschans und Finnlands sowie an die hochrangige Teilnahme Finnlands an der in Baku abgehaltenen COP29-Veranstaltung.

Elina Valtonen gratulierte Präsident Ilham Aliyev zu den Fortschritten im Verhältnis zwischen Aserbaidschan und Armenien in Washington und betonte deren Bedeutung für die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität im gesamten OSZE-Raum sowie für die Förderung der regionalen Zusammenarbeit.

Sie kündigte an, dass auf Ersuchen Aserbaidschans und Armeniens die Aktivitäten des Minsker Prozesses der OSZE und seiner zugehörigen Strukturen bis zum 1. Dezember 2025 eingestellt werden sollen.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass die in Anwesenheit des US-Präsidenten Donald Trump in Washington erzielten Vereinbarungen zwischen Aserbaidschan und Armenien günstige Voraussetzungen für die Förderung der Friedensagenda geschaffen hätten.

Präsident Ilham Aliyev hob die Bedeutung des TRIPP-Projekts hervor, für das Armenien in Washington Verantwortung übernommen hat, und betonte dessen Nutzen für die regionale Zusammenarbeit sowie seine positiven Auswirkungen auf die gesamte Region.

Während des Gesprächs erörterten die Seiten auch die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der OSZE und tauschten Meinungen über die Perspektiven der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Finnland aus.