Präsident Ilham Aliyev empfängt rumänischen Senatspräsidenten VIDEO

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, empfing am 29. Oktober den Präsidenten des Senats des rumänischen Parlaments, Mircea Abrudean.

Wie AZERTAC berichtet, gratulierte der Gast dem Staatsoberhaupt zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, insbesondere zur Unterzeichnung der im Beisein des US-Präsidenten in Washington sowie zur Paraphierung des Abkommens über Frieden und zwischenstaatliche Beziehungen zwischen beiden Ländern. Er äußerte die Hoffnung, dass dies zur Sicherung von Frieden und Entwicklung in der gesamten Region beitragen werde.

Mircea Abrudean äußerte sich zufrieden über die Teilnahme an der internationalen parlamentarischen Konferenz in Baku, die dem 30. Jahrestag der Verabschiedung der Verfassung der Republik Aserbaidschan gewidmet war, und lobte die hochrangige Organisation der Veranstaltung.

Der Gast betonte, dass Aserbaidschan und Rumänien befreundete und Partnerländer seien, und betonte die vielfältigen Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit. Der Senatspräsident unterstrich die Bedeutung interparlamentarischer Beziehungen sowie der Zusammenarbeit in internationalen parlamentarischen Institutionen für die Förderung der bilateralen Beziehungen.

Präsident Ilham Aliyev dankte Mircea Abrudean und würdigte die Schlüsselrolle von Präsident Trump bei der Förderung der Friedensagenda und hob deren historische Bedeutung für die Region hervor.

Im Laufe des Gesprächs wurde die Bedeutung des unter Beteiligung von Aserbaidschan, Rumänien, Georgien und Ungarn in Bukarest unterzeichneten Abkommens über das Projekt für den Bau einer Stromleitung über den Meeresboden des Schwarzen Meeres hervorgehoben. Dabei wurde insbesondere auf die Bedeutung für die Versorgung des europäischen Marktes mit erneuerbaren Energiequellen aus unserem Land und den Staaten der zentralasiatischen Region hingewiesen.

Darüber hinaus tauschten sich beide Seiten über die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Rumänien in verschiedenen Bereichen aus.