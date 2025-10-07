Präsident Ilham Aliyev trifft Gurbanguly Berdimuhamedow in Gabala VIDEO

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

Am 7. Oktober traf der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in Gabala mit dem Vorsitzenden des Volksrates (Halk Maslahaty) von Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedow, zusammen.

Gurbangulu Berdimuhammedov überbrachte dem Staatsoberhaupt Aserbaidschans die Grüße des Präsidenten von Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat darum, seine Grüße ebenfalls dem Staatsoberhaupt Turkmenistans zu übermitteln.

Im Verlauf des Gesprächs wurde mit großer Freude an die Treffen des aserbaidschanischen Präsidenten mit dem Vorsitzenden des Volksrates von Turkmenistan sowie an dessen Besuch in Aserbaidschan im Juli dieses Jahres erinnert.

Die Bedeutung des 12. Gipfeltreffens des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS), das in Gabala stattfinden wird, wurde hervorgehoben. Die Rolle dieses Gipfels bei der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Turkstaaten und der weiteren Entwicklung der zwischenmenschlichen Beziehungen wurde betont.

Bei dem Treffen wurde der aktuelle Stand der aserbaidschanisch-turkmenischen zwischenstaatlichen Beziehungen, die auf den Prinzipien der Brüderlichkeit, guten Nachbarschaft und Zusammenarbeit basieren, sehr geschätzt. Zudem wurde betont, dass enge brüderliche Beziehungen unsere Völker verbinden. Die erfolgreichen Entwicklungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Verkehr, Energie, parlamentarische Zusammenarbeit, Humanitäres, Kultur, Bildung und anderen Bereichen wurden hervorgehoben. Auch die enge Zusammenarbeit der beiden Länder im Rahmen internationaler Organisationen wurde thematisiert.

Der Präsident Aserbaidschans und der Vorsitzende des Volksrates von Turkmenistan tauschten sich über die Perspektiven unserer Zusammenarbeit aus.