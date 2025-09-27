Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH ein VIDEO

Ganja, 27. September, AZERTAC

Am 27. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Eröffnung des Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH teilgenommen.

Der Minister für digitale Entwicklung und Transport, Raschad Nabiyev, informierte den Staatschef über die im Depot geschaffenen Einrichtungen.

Der Bau des Busdepots für 300 Fahrzeuge begann im Januar dieses Jahres. Auf einer Fläche von 10 Hektar verfügt das Depot über technische Inspektions- und Reparaturstationen, ein automatisiertes System zur Kraftstoffabrechnung sowie eine Waschanlage, die in der Lage ist, 60 Busse pro Stunde zu reinigen. Durch die Errichtung des Depots wurden 675 Arbeitsplätze geschaffen, darunter 553 Fahrer und 122 Verwaltungs sowie Technikpersonal.

Die BakuBus GmbH wird in Ganja 18 bestehende und zwei neue Buslinien betreiben. Insgesamt wurden 280 Busse der EURO6-Norm in die Stadt gebracht, darunter 45 Busse mit einer Kapazität von 54 Passagieren, 186 Busse mit einer Kapazität von 63 Passagieren und 49 Busse mit einer Kapazität von 102 Passagieren.

Dieses Projekt spielt eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur von Ganja, der zweitgrößten Stadt Aserbaidschans nach der Hauptstadt Baku. Es ermöglicht den Passagieren komfortables und sicheres Reisen, trägt zur Erneuerung der Fahrzeugflotte der Stadt bei und fördert die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Auf Basis umfangreicher Analysen und Forschungen wurde das Streckennetz in Ganja neu strukturiert. Die bestehenden 32 Routen wurden optimiert, wobei 22 Routen für den Betrieb vorgesehen wurden.

Eine wichtige Neuerung ist die Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien im öffentlichen Verkehr. Alle Busse sind mit dem bargeldlosen Zahlungssystem „CityCard“ ausgestattet, das Zahlungen über jede Bankkarte oder mobile Zahlungsmethoden ermöglicht.

Im Rahmen der Optimierung des Passagiertransports wurde ein Transportknotenpunkt vor dem Bahnhof eingerichtet, der Schienen- und Straßenverkehrsdienste integriert. Zusätzlich wurden 34 moderne Bushaltestellenpavillons in Gebieten mit hoher Passagierdichte installiert.

Zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur wurden 97 Straßen mit neuem Asphaltbelag versehen, und 128 Kilometer Fahrbahnmarkierungen wurden abgeschlossen. Geeignete Standorte für Mikromobilitätsfahrstreifen wurden ebenfalls identifiziert, während 10 spezielle Taxistände in der ganzen Stadt eingerichtet wurden.