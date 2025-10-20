Präsident Ilham Aliyev zu Staatsbesuch in Kasachstan eingetroffen VIDEO

Astana, 20. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist am Montag, dem 20. Oktober zu einem Staatsbesuch in der Republik Kasachstan eingetroffen.

Am internationalen Flughafen in der Stadt Astana wurde für den aserbaidschanischen Präsidenten eine Ehrenformation gehalten.

Präsident Ilham Aliyev wurde von dem kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew empfangen.

Die Ehrengarde marschierte unter musikalischer Begleitung eines Militärmarsches an den beiden Präsidenten vorbei.