Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Dänemark eingetroffen VIDEO

Kopenhagen, 1. Oktober, AZERTAC

Am 1. Oktober ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, auf Einladung der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und des Präsidenten des Europäischen Rates António Costa zu einem Arbeitsbesuch in Dänemark eingetroffen, um am 7. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilzunehmen.

Am Internationalen Flughafen Kopenhagen wurden Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva von Vertretern der dänischen Regierung empfangen.