Shanghai Disney Resort plant viertes Themenhotel

Baku, 4. November, AZERTAC

Das Shanghai Disney Resort hat am Montag Pläne für ein viertes Themenhotel und eine Erweiterung seines Einkaufs- und Gastronomiebereichs bekannt gegeben.

Die Ankündigung erfolgt parallel zur laufenden Erweiterung von Shanghai Disneyland und zum Bau eines dritten Themenhotels, kurz nachdem der Park in der vergangenen Woche seinen 100-millionsten Gast begrüßt hat.

„Durch die Kombination von Kreativität, Innovation und Storytelling entwickeln und bieten wir weiterhin neue, einzigartige Erlebnisse im typischen Disney-Stil“, erklärte Andrew Bolstein, Präsident und Geschäftsführer des Shanghai Disney Resort. „Unsere aktuellen Erweiterungspläne sind ein überzeugender Beweis für dieses Engagement.“

Im Rahmen des neuen Projekts wird der Bereich neben dem Haupteingang des Shanghai Disneyland in das vierte Themenhotel umgewandelt. In der Nähe des Hotels wird ein neues Disney-Shopping Destination, ähnlich dem World of Disney Store, errichtet, sodass Gäste Zugang zu den exklusiven Produkten des Resorts haben, ohne den Park betreten zu müssen, wie AZERTAC unter Berufung auf Xinhua berichtete.

Das Shanghai Disney Resort wurde am 16. Juni 2016 eröffnet. Laut dem am 23. Oktober von der Themed Entertainment Association veröffentlichten Global Experience Index 2024 belegte Shanghai Disneyland den fünften Platz unter den „Top 25 Vergnügungs-/Themenparks weltweit“ und blieb 2024 mit 14,7 Millionen Besuchern landesweit auf Platz eins, womit ein neuer Rekord aufgestellt wurde.