Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester

London, 2. Oktober, AZERTAC

Ein Mann hat in einem Vorort der britischen Stadt Manchester mehrere Menschen vor einer Synagoge mit einem Messer attackiert. Nun meldet die Polizei mehrere Todesopfer. Den Angaben zufolge wurden zwei Menschen bei der Attacke getötet und drei weitere schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte hätten den mutmaßlichen Täter in Crumpsall mit Schüssen gestoppt, teilt die Polizei mit. Auch er sei vermutlich tot, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit. Sein Tod könne wegen »verdächtiger Gegenstände an seinem Körper« noch nicht bestätigt werden, Experten für Bombenentschärfung seien vor Ort. Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt feiern heute Jom Kippur, den wichtigsten Feiertag des Judentums.

Ein Augenzeuge habe die Polizei um 9.31 Uhr Ortszeit alarmiert. Demnach habe er beobachtet, wie ein Mann ein Auto auf eine Gruppe von Menschen vor der Synagoge zugesteuert habe. Außerdem habe er beobachtet, wie der Täter eine Person mit einem Messer verletzt habe, so die Polizei.

Um 9.38 Uhr habe die Polizei auf den mutmaßlichen Täter geschossen. Der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, sagte laut BBC , man “vermute”, dass der Täter tot sei. Das sei aber bislang nicht bestätigt.

Rettungskräfte hätten die Verletzten am Tatort versorgt. Insgesamt seien vier Personen durch das heranfahrende Auto sowie Messerstiche verletzt worden, so die Polizei.

“Ich bin entsetzt über den Angriff bei einer Synagoge in Crumpsall”, schreibt Großbritanniens Premierminister Keir Starmer auf X : “Die Tatsache, dass dies an Jom Kippur, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, geschah, macht es noch schrecklicher. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen aller Betroffenen und mein Dank gilt den Rettungskräften und allen Ersthelfern.” Er sagte zusätzlichen Polizeischutz für Synagogen im ganzen Land zu. “Wir werden alles tun, um unsere jüdische Gemeinschaft zu schützen”, sagte Starmer. Er brach eine Teilnahme am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) in der dänischen Hauptstadt vorzeitig ab, um eine Sitzung des nationalen Krisenstabs in London zu leiten.

