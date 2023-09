Türkei: Schwaches Erdbeben der Stärke 3.2 erschüttert Kuşadası

Baku, 4. September, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 3.2 ereignete sich heute in der Nähe von Kuşadası (Aydın) in Türkei, wie der Katastrophendienst AFAD mitteilte. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Montag, dem 4. September 2023, morgens um 08:46 Lokalzeit in einer sehr geringen Tiefe von 5.9 km unter dem Epizentrum. Auch das Kandilli Oservatory and Earthquake Research Institute in Istanbul (KOERI-RETMC) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 3.2 an. Andere Quellen zum gleichen Beben sind u.a. das Nationale Observatorium in Athen (NOA) (Stärke 3.1) und the citizen-seismograph network of RaspberryShake (Stärke 3.2).