UNO-Vollversammlung: China warnt Weltgemeinschaft vor weiteren Konfrontationen

Baku, 27. September, AZERTAC

China hat die Weltgemeinschaft zu mehr Einigkeit aufgerufen.

Ministerpräsident Li Qiang sagte vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, das einst wirkungsvolle internationale System werde ständig gestört. Das führe zu besorgniserregenden Problemen. Li kritisierte, die Welt sei in eine neue Phase von Turbulenzen eingetreten. Unilateralismus und die Mentalität des Kalten Krieges lebten wieder auf.

Der chinesische Ministerpräsident betonte vor den anderen Ländervertretern den Einsatz der Volksrepublik für Friedensgespräche beispielsweise im Nahost-Konflikt und dem Ukraine-Krieg. Sein Land wolle weiter eine konstruktive Rolle spielen, sagte Li.