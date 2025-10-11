USA: Ärztliche Untersuchung: Trumps Gesundheit "ausgezeichnet"

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Eine aktuelle medizinische Untersuchung von US-Präsident Trump hat laut seinem Arzt eine "ausgezeichnete Gesundheit" ergeben.

Das Herzalter des Präsidenten sei etwa 14 Jahre jünger als sein chronologisches Alter, schrieb Trumps Arzt Barbabella in seinem Bericht, der vom Weißen Haus veröffentlicht wurde. Barbabella sprach von einem jährlichen Gesundheitscheck, obwohl Trump bereits im April einen solchen absolviert hatte.